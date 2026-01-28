Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για όλα.

Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε και στο κομμάτι της υιοθεσίας, αποκαλύπτοντας πως έχει παγώσει τις διαδικασίες για πολύ προσωπικούς λόγους.

«Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας για πολύ προσωπικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Είναι πολύ προσωπικοί λόγοι», εξομολογήθηκε η Παναγιώτα Βλαντή.

Θυμίζουμε ότι η Παναγιώτα Βλαντή και ο σύζυγός της, Γιάννης Βλάχος, παντρεύτηκαν στην Ύδρα τον Ιούνιο του 2021.

