Η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν στην προσωπική της ζωή, εξαιτίας της επαγγελματικής της πορείας στον χώρο της υποκριτικής.

Όπως εξομολογήθηκε, δεν είναι πάντα εύκολο για έναν σύντροφο να διαχειριστεί τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι τα ακανόνιστα ωράρια, η έλλειψη αργιών και η φύση της δουλειάς της δημιούργησαν στο παρελθόν εντάσεις, οδηγώντας συχνά σε σκηνές ζήλιας και καχυποψίας.

Όπως τόνισε, αυτό ήταν κάτι που τη δυσκόλεψε αρκετά σε προηγούμενες σχέσεις της, αν και πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα στη ζωή της.

Μιλώντας στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», εξήγησε ότι πολλές φορές ένιωθε την ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς πράγματα στους ανθρώπους γύρω της.

Παράλληλα, σημείωσε πως η αναγνωρισιμότητα στο παρελθόν λειτουργούσε επιβαρυντικά στις προσωπικές της ισορροπίες.

Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως ο σύζυγός της σήμερα δεν επηρεάζεται καθόλου από τη δουλειά ή τη δημοσιότητά της, επισημαίνοντας ότι για να αντέξει κανείς τέτοιες συνθήκες χρειάζεται γερά πατήματα, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη προσωπική ταυτότητα.

