Ο Γιώργος Κιμούλης κινήθηκε νομικά εναντίον της Παναγιώτας Βλαντή, ο οποίος την κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή τα όσα είχε πει για εκείνον την περίοδο που είχε ξεκινήσει το κίνημα του #metoo.

Σχετικό ρεπορτάζ προβλήθηκε, την Τρίτη 26/5, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε: «Ο Γιώργος Κιμούλης έκανε μήνυση εναντίον της Παναγιώτας Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν ζητάει χρήματα».

Η Γιώτα Κηπουρού ανέφερε: «Ξεκίνησε η εκδίκαση της μήνυσης μετά από τρία χρόνια. Για τα όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή και τη συνέντευξη που είχε δώσει σε εφημερίδα. Θεωρεί ότι τον είχε κατασυκοφαντήσει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γιώργος Κιμούλης ισχυρίστηκε, την πρώτη μέρα της δίκης: «Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί της, δεν την έχω συναναστραφεί ποτέ. Βγήκε σε εκπομπή και με συκοφάντησε και είπα δεν θα δώσω σημασία. Μετά έδωσε συνέντευξη σε εφημερίδα και εκεί κατάλαβα ότι είναι αμετανόητη. Δύο φορές με έθιξε και με συκοφάντησε».

Η δίκη συνεχίζεται και περίπου στα τέλη Ιουνίου θα υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου.

