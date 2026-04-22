Σε μια σπάνια κοσμική έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Ο γιος της Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη έδωσε το “παρών” σε μια εκδήλωση υψηλής τέχνης στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Έλλη Παπαδιαμάντη, σε μια εμφάνιση που ξεχώρισε για το εκλεπτυσμένο της γούστο.

Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή και σπάνια απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, έδωσε το «παρών» σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση με αφορμή την τοποθέτηση του εμβληματικού έργου «Αιολικό» του Takis, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Η εγκατάσταση του γλυπτού πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, σε μια πρωτοβουλία που φέρνει τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά στο ευρύ κοινό, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και του Ιδρύματος Takis. Το έργο, που δημιουργήθηκε το 1989, τοποθετήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη και θα παραμείνει στο σημείο για έξι μήνες.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η Έλλη Παπαδιαμάντη αποτελούν ένα από τα πιο low profile ζευγάρια, παρά το γεγονός ότι ανήκουν σε ένα περιβάλλον που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Το 2019 υποδέχτηκαν την κόρη τους, η οποία ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τη στάση τους απέναντι στη δημοσιότητα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και των επιχειρήσεων, με τον Χρύσανθο Πανά να μοιράζεται στιγμιότυπα από την εκδήλωση μέσα από τα social media, δίνοντας μια μικρή γεύση από το κλίμα.

Ο επιχειρηματίας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Με την παρουσία της διευθύντριας της @whitecube του Παρισιού, @thaishourbette , εκπροσώπους του Δήμου της Αθήνας και μέλη του διοικητικού συμβούλιου @takisfoundation γιορτάστηκε η εγκατάσταση του εμβληματικού αιολικού γλυπτού του Takis στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, μπροστά από το @atheneeathens , καθώς και των σινιάλων του ίδιου καλλιτέχνη στο @foyer_pallas του θεάτρου Παλλάς. Άνθρωποι του πολιτισμού και των τεχνών, διευθυντές μουσείων, η Πρύτανης της Σχολής Καλών Τεχνών, καλλιτέχνες, φιλότεχνοι, συλλέκτες και επιχειρηματίες τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη γιορτή. Μια γιορτή όπου η σημαντική σύγχρονη τέχνη συναντά το δημόσιο χώρο».

govastiletto.gr – Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της Καρολίνα και την εγγονή της