Την εκλεκτή της καρδιάς του, Ιωάννα Κωστούλα, παντρεύτηκε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, γνωστοποιώντας το χαρμόσυνο γεγονός μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook φωτογραφικό υλικό τόσο από την τελετή στον ναό όσο και από τη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε, όπου το ζευγάρι απαθανατίστηκε να χορεύει πλαισιωμένο από τους καλεσμένους του.

«Πάντα ερωτευμένος» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημέρα και την τοποθεσία όπου παντρεύτηκε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την Εύα Αντωνοπούλου. Ο χωρισμός τους ήρθε τον Νοέμβριο του 2023, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο κάτω από άκρα μυστικότητα στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2013.

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