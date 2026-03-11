Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης μίλησε στην εκπομπή Breakfast @ Star και αποκάλυψε τους λόγους που δεν απέκτησε οικογένεια, παρά την επιτυχημένη καριέρα του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι ο γάμος και τα παιδιά «δεν ήταν προτεραιότητά του»: «Πάντα άκουγα τους άλλους να λένε… η δημοσιότητα μπορεί να σου δώσει αυτή τη παγίδα και να νομίζεις ότι είσαι κάτι σπουδαίο και η δικιά σου άποψη είναι ενδεχομένως βαρύτερη από των υπολοίπων. Στα 50 έχω συνειδητοποιήσει ότι οι ηθοποιοί δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος».

Επιπλέον, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από την καριέρα και τα περιστατικά που ξεπέρασαν τα όρια: «Όταν ο σκηνοθέτης ξεχνάει την πραγματική διάσταση του ανθρώπου σαν άτομο… Δεν είμαστε ούτε καρδιοχειρουργοί, ούτε θα πάρουμε Νόμπελ για το φάρμακο του καρκίνου».

Τέλος, σχετικά με τηλεοπτικές προτάσεις όπως το Your Face Sounds Familiar, παραδέχθηκε ότι δεν τον ενδιαφέρουν: «Είχε γίνει μία πρόταση, αλλά είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου».

Η στάση του Παναγιώτης Μπουγιούρης δείχνει έναν άνθρωπο που δίνει προτεραιότητα στην προσωπική του ηρεμία και στην τέχνη του, αποφεύγοντας να ακολουθήσει κοινωνικά στερεότυπα για γάμο και οικογένεια.

Govastiletto.gr – «Είμαι δύσκολος άνθρωπος»: Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης αποκαλύπτει τον λόγο που δεν παντρεύτηκε