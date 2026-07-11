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Παναγιώτης Κονέ: Βουτιές στη Βουλιαγμένη μαζί με τη σύζυγό του, Εύη Λέκκα και τα παιδιά τους!

Η αγαπημένη οικογένεια έχει ξεκινήσει τα καλοκαιρινά μπάνια της
Βασίλης Κοντζεδάκης
11.07.2026 | 14:00 UPD:11.07.2026, 13:32
Παναγιώτης Κονέ: Βουτιές στη Βουλιαγμένη μαζί με τη σύζυγό του, Εύη Λέκκα και τα παιδιά τους!

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Ο Παναγιώτης Κονέ και η Εύη Λέκκα είναι μαζί από το 2018, ενώ το Μάϊο του 2021 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο 38χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και η όμορφη σύζυγός του έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Μαΐου του 2021, λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ενώ στην πορεία η οικογένειά τους μεγάλωσε και απέκτησαν συνολικά τρία παιδιά.

Η αγαπημένη οικογένεια έχει ξεκινήσει τα καλοκαιρινά μπάνια της, και ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr τους εντόπισε στην παραλία της Βουλιαγμένης.

Δείτε φωτογραφίες:

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Παναγιώτης Κονέ – Εύη Λέκκα: Για δεύτερη φορά γονείς

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