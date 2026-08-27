Μπορεί ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να βιώνει το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής του, έχοντας αγκαλιά τον καρπό του έρωτά τους με την Κατερίνα Καινούργιου και κάνοντας οικογενειακές βόλτες στην Πάρο, λίγο πριν την επιστροφή στη βάση, παρόλα αυτά έχει αποδείξει ότι τα μεγαλόπνοα επαγγελματικά του σχέδια δεν φεύγουν από το μυαλό του ούτε τον καιρό των διακοπών.

Όσο η αγαπημένη του ετοιμάζεται για μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν στον Alpha, το δικό του δραστήριο και ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα είναι εκείνο που τον οδηγεί στην υλοποίηση ενός νέου project στην καρδιά της Αθήνας. Πού αλλού; Στο πολυσύχναστο Κολωνάκι, τη γειτονιά που βρίσκεται το πολυτελές διαμέρισμά τους με την Κατερίνα Καινούργιου και την Ξένια τους.

Μάλιστα, την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το κτήριο που αναμένεται να γίνει ένα ακόμη από τα πιο in στέκια της πρωτεύουσας και σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάτι νέο έρχεται».

Τώρα εάν πρόκειται για εστιατόριο, brunch spot ή all day μαγαζί δεν είμαστε σε θέση να το ξέρουμε. Το βέβαιο είναι πάντως ότι θα έχει επιτυχία, όπως άλλωστε όλες οι επιχειρήσεις του Παναγιώτη Κουτσουμπή στο χώρο της εστίασης.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε παραλία στην Πάρο