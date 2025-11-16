Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου βιώνουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Ζουν τον έρωτά τους και σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό αυτού, αφού η παρουσιάστρια είναι έγκυος στο πρώτο παιδί τους, το οποίο είναι κοριτσάκι.

Μάλιστα, επαγγελματικά είναι και οι δύο στα καλύτερά τους. Η Κατερίνα Καινούργιου έχει ξεκινήσει τη σεζόν σημειώνοντας τεράστια επιτυχία όσον αφορά στα νούμερα τηλεθέασης, με το Super Κατερίνα να βγαίνει πρώτο στις καθημερινές μετρήσεις, ξεπερνώντας την περασμένη Παρασκευή και το 25%.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής άνοιξε πριν από μερικούς μήνες καινούργιο μαγαζί στο Παγκράτι, το οποίο όπως φαίνεται και από τις δεκάδες δημοσιεύσεις στα social media έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού και όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτό, όπως και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έχει στην πρωτεύουσα αλλά και στην Πάρο.

Ωστόσο, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ακόμη μαγαζί στο Παγκράτι, το οποίο έχει διαφορετικό concept από τα υπόλοιπα. Πρόκειται για ένα φούρνο – boutique, που θα ονομάζεται «No crumbs». Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Η σύντροφός του, μέλλουσα σύζυγός του και μητέρα του παιδιού του, θέλησε να εκφράσει δημόσια την στήριξή της στον αγαπημένο της και κάτω από αυτή την ανάρτηση, και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ!».

