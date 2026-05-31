Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πραγματοποιώντας το πρώτο ταξίδι τους με την δύο μηνών κόρη τους.

Το ζευγάρι βρίσκεται στην περιοχή της Πύλου και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, έχοντας μαζί του, την μικρή Ξένια.

Οι δυο τους είναι ιδιαίτερα ενεργοί στα social media και μάλιστα, πριν λίγες ώρες, η παρουσιάστρια απαθανάτισε τον σύζυγό της, αγκαλιά με την κορούλα τους.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε το τρυφερό στιγμιότυπο στα instastories, με τον ίδιο να απολαμβάνει το νέο του ρόλο, αυτό του πατέρα.

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κόρη της στις 3 Απριλίου 2026, καρπό του έρωτά της από τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Πολυξένη – Αλεξάνδρα, με το χαϊδευτικό Ξένια. Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, αφού τιμά τόσο τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή όσο και τη στενή φίλη της παρουσιάστριας, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι, μετά από μάχη της με τον καρκίνο.

