Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνουν ένα ξεχωριστό καλοκαίρι, καθώς περνούν τις πρώτες οικογενειακές διακοπές, μαζί με τη μικρή τους κόρη, Ξένια.

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο, όπου ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τον νέο του ρόλο ως πατέρας, και συχνά μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα με την κόρη του.

Αυτή τη φορά δημοσίευσε μια φωτογραφία από την πρόσφατη εξόρμησή τους στην Αντίπαρο. Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο ίδιος ποζάρει χαμογελαστός έχοντας στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια των διαδικτυακών του φίλων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panagiotis Koutsoubis (@pankouts)

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νυχτοπερπατήματα του ζευγαριού στην Πάρο