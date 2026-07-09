O Παναγιώτης Κουτσουμπής έδωσε συνέντευξη στη Μαρίνα Παπαχαραλάμπους, και μίλησε για τις επιχειρήσεις του στην Αθήνα και στην Πάρο, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική του ζωή. Εδώ και περίπου τρεις μήνες κρατάει στην αγκαλιά του την κόρη του, Ξένια, καρπό του έρωτά του με την Κατερίνα Καινούργιου και η ζωή του έχει αλλάξει κατά πολύ, καθώς πλέον έχει διαφοροποιήσει τις προτεραιότητές του.

Η ζωή σου τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει και έναν νέο, πολύ σημαντικό ρόλο, αυτόν του πατέρα. Έχει αλλάξει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις την επαγγελματική επιτυχία ή βάζεις τις προτεραιότητές σας;

Σίγουρα. Η πατρότητα αλλάζει την οπτική σου σε πολλά πράγματα, και οι προτεραιότητες μπαίνουν σχεδόν αυτόματα σε μια διαφορετική σειρά. Η δουλειά παραμένει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και εξακολουθώ να έχω την ίδια διάθεση να δημιουργώ και να εξελίσσομαι, αλλά πλέον η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με επαγγελματικούς όρους. Έχω γίνει πιο συνειδητός με τον χρόνο μου και πιο επιλεκτικός με το πού επενδύω την ενέργειά μου. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ίσως, είναι ότι σήμερα βλέπω την επιτυχία περισσότερο ως ισορροπία. Το να πηγαίνει καλά η δουλειά είναι σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να έχεις τον χρόνο και την καθαρότητα να το χαρείς μαζί με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική σημασία για σένα.

Ανάμεσα στις απαιτήσεις μιας τουριστικής σεζόν, τα νέα επιχειρηματικά ανοίγματα και την οικογενειακή ζωή, πώς καταφέρνεις να βρίσκεις ισορροπία;

Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά η τέλεια ισορροπία, ειδικά όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια απαιτητική σεζόν. Υπάρχουν περίοδοι που η δουλειά χρειάζεται περισσότερο από τον χρόνο και την ενέργειά σου και άλλες που μπορείς να κάνεις λίγο πίσω. Αυτό που προσπαθώ πλέον να κάνω είναι να είμαι πραγματικά παρών σε ό,τι επιλέγω να κάνω κάθε στιγμή. Με έχει βοηθήσει πολύ το να εμπιστεύομαι περισσότερο τους ανθρώπους γύρω μου και να μην αισθάνομαι ότι πρέπει να περνούν όλα από εμένα. Όταν έχεις μια καλή ομάδα και έχεις χτίσει σωστές βάσεις, μπορείς να μοιράζεσαι την ευθύνη και να λειτουργείς πιο ουσιαστικά.

Η οικογένεια θα έρθει στην Πάρο φέτος το καλοκαίρι;

Φυσικά! Άλλωστε, διατηρούμε εξοχική κατοικία στην Πάρο, οπότε περνάμε έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω την οικογένειά μου κοντά μου…!

Η Πάρος είναι το …νησί μας (όπως λέμε με την Κατερίνα)!

Μετά τον ερχομό του παιδιού σας, ανακαλύψες κάποια πλευρά του εαυτού σου που δεν γνωρίζες μέχρι σήμερα;

Νομίζω ότι ανακάλυψα μια υπομονή που δεν ήξερα ότι είχα! Κυρίως, όμως, έγινα πιο ήρεμος και άρχισα να βλέπω πολλά πράγματα με διαφορετική προοπτική. Ο ερχομός ενός παιδιού σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάντα και, κατά έναν τρόπο, μαθαίνεις να αφήνεσαι περισσότερο στη στιγμή. Παράλληλα, ανακάλυψα και μια πιο ευαίσθητη και γλυκιά πλευρά του εαυτού μου.

govastiletto.gr – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του, Ξένια