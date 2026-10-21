Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνει την ευτυχία της πατρότητας, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη του, Ξένια, την οποία απέκτησε με την Κατερίνα Καινούργιου.

Το ζευγάρι μοιράζεται κατά καιρούς στιγμιότυπα από τη νέα του καθημερινότητα με τη μικρή, μέσα από τα social media.

Την ίδια στιγμή, ο Ηλίας Βρεττός μετρά αντίστροφα για μια εξίσου ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του, καθώς η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, αναμένεται να φέρει σύντομα στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο από το γυμναστήριο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Στο στιγμιότυπο, ο επιχειρηματίας φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί πάνω σε ένα όργανο γυμναστικής, με τον Ηλία Βρεττό να απευθύνεται χαμηλόφωνα σε έναν φίλο του, λέγοντας με χιουμοριστική διάθεση: «Σταμάτα, δεν βλέπεις; Κοιμάται ο άνθρωπος; Όλη η μέρα δεν κοιμόταν το παιδί;».

Η ατάκα του Παναγιώτη Κουτσουμπή που προκάλεσε γέλια

Λίγο αργότερα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής προσποιείται πως ξυπνά και απαντά στον τραγουδιστή με μια ατάκα που αφήνει υπονοούμενα για όσα πρόκειται να ζήσει και ο ίδιος σύντομα: «Σου έρχεται και εσένα, σου έρχεται…».

Η απάντησή του προκάλεσε γέλια στην παρέα, ενώ το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς τους φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν το χιουμοριστικό στιγμιότυπο.

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Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που έκανε στον Παναγιώτη Κουτσουμπή μαζί με την κόρη τους