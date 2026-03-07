O Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζονται να υποδεχτούν σε λίγο καιρό το πρώτο παιδί τους, την κόρη τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει για πρώτη φορά στα χέρια του το μωράκι του, ενώ έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την μεγάλη ημέρα.

Ο επιχειρηματίας και αρραβωνιαστικός της παρουσιάστριας ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, το νέο του επαγγελματικό βήμα, λίγο πριν αγκαλιάσει το ρόλο του πατέρα. Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, να δείξει τη στήριξή της στο σύντροφό της, και πατέρα του παιδιού της, με μια τρυφερή δημοσίευση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής που διατηρεί διάφορα μαγαζιά εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις Κυκλάδες, έφερε το μαγαζί με μπέργκερ που αρχικά είχε ανοίξει στην Πάρο και στην πρωτεύουσα, με την Κατερίνα Καινούργιου να κοινοποιεί μια φωτογραφία με τον ίδιο να στέκεται στην είσοδο του μαγαζιού και να γράφει: «Καλή αρχή».

