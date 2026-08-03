Ο Παναγιώτης Νίκας είναι single ξανά, αφού ο γνωστός επιχειρηματίας και μικρότερος αδερφός της Αλεξάνδρας Νίκα χώρισε με την Φαίδρα Παπανδρέου.

Αρχικά, το πρώην ζευγάρι συγκατοικούσε στην Αμερική, όπου μένουν μόνιμα και οι δύο. Τελικά, τα σχέδια για κοινό μέλλον δεν προχώρησαν.

Το πρώην ζευγάρι διατηρεί καλές σχέσεις, έχοντας αποφασίσει να αφήσει ανέγγιχτη την αλληλοεκτίμηση μετά το χωρισμό. Ένας από τους λόγους που ο επιχειρηματίας επέλεξε να περάσει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του είναι για να έχει περισσότερο χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.

Οι επαφές των δύο οικογενειών παραμένουν καλές, καθώς δεν συντρέχει λόγος να τις διακόψει η έκβαση αυτής της σχέσης. Η Φαίδρα Παπανδρέου είναι κόρη του Νίκου Παπανδρέου, ευρωβουλευτή και γιου του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο Παναγιώτης Νίκας, εγγονός του ιδρυτή της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, και γιος του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα, εργάζεται σε υψηλόβαθμη θέση σε πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της ενέργειας και της ανάπτυξης (energy & development), με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επίσης ζει η αδελφή του, Νταίζη.