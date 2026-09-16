Παναγιώτης Πετεινός: Στην εντατική ο τραγουδιστής – Υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία από ρήξη ανευρύσματος

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό του Παναγιώτη Πετεινού παρακολουθούν με αγωνία τις τελευταίες ώρες τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του.

Ο 33χρονος τραγουδιστής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, προκλήθηκε από ρήξη ανευρύσματος.

Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση, με φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τον γνωρίζουν μέσα από τη μουσική του να στέλνουν τις δικές τους ευχές για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Παράλληλα, η περιπέτειά του φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί αιφνίδια και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση: τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα μπορεί να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλεί κανένα σύμπτωμα. Μάλιστα, τα περισσότερα εγκεφαλικά ανευρύσματα δεν προκαλούν προβλήματα και δεν υφίστανται ποτέ ρήξη. Όταν όμως ένα ανεύρυσμα σπάσει, μπορεί να προκαλέσει απειλητική για τη ζωή αιμορραγία και αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση.

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