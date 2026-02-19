Μια δύσκολη στιγμή βίωσε ο Παναγιώτης Στάθης το πρωί της Τρίτης 17/2, όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του, Καλλιόπης, ελάχιστα λεπτά πριν βγει στον αέρα της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα.

Ο Παναγιώτης Στάθης γνωστοποίησε μέσα από τα προσωπικά του social media τις λεπτομέρειες για την κηδεία της μητέρας του, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την επιθυμία του για εκείνη την ημέρα.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στα Κύθηρα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Παναγιώτης Στάθης ζήτησε αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του οίκου ευγηρίας Κυθήρων «Κασιμάτειον», δημοσιεύοντας και τους σχετικούς λογαριασμούς για όσους θέλουν να συνεισφέρουν.

Θυμίζουμε πως ο Παναγιώτης Στάθης είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του, γράφοντας: «Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, τη διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν».

