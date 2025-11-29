Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή για τον Παναγιώτη Στάθη. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» είχε χθες, Παρασκευή 28/11, τα γενέθλιά του και γιόρτασε την ημέρα με την οικογένειά του, ενώ μοιράστηκε με αυτή την αφορμή μια σπάνια φωτογραφία με την κόρη του, Καλλίνθια ή Κύνθια.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε από το σπίτι τους, ο Παναγιώτης Στάθης και η κόρη του ποζάρουν χαμογελαστοί, με την Καλλίνθια να κλέβει αμέσως την παράσταση χάρη στη φυσική γοητεία της. «Χρόνια πολλά μπαμπά μου», έγραψε εκείνη στη φωτογραφία τους, με το δημοσιογράφο να αναδημοσιεύει το στιγμιότυπο.

Ο παρουσιαστής έχει μιλήσει πολλές φορές με αγάπη για την οικογένειά του. Είναι παντρεμένος με την Αθανασία Πρωτοψάλτη, με την οποία είναι από το 2006 μαζί, μια σχέση που ξεκίνησε με τρόπο που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «κεραυνοβόλο».

Όπως έχει αποκαλύψει: «Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί από το 2006. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, κατάλαβα αμέσως ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου. Γνωριστήκαμε στα Κύθηρα, στο μαγαζί των γονιών της, κι εγώ είμαι από τα Κύθηρα, την είδα και είπα “αυτή είναι”. Παντρευτήκαμε δύο φορές, πρώτα με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αθηνών και μετά κάναμε και θρησκευτικό. Είναι πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, με τις εντάσεις που έχει η προεφηβεία».

