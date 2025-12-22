Μια ξεχωριστή τηλεοπτική σύμπραξη πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς το Happy Day και το Καλημέρα Ελλάδα ενώθηκαν σε ζωντανή σύνδεση. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνομίλησε με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, ενισχύοντας τον μεγάλο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη.

Η παρουσιάστρια του Alpha έστειλε το μήνυμά της για να ενισχύσει οικονομικά τον τηλεμαραθώνιο, με τον Παναγιώτη Στάθη να κάνει και μια αναφορά στα νούμερα τηλεθέασης του Happy Day.

Ο Παναγιώτης Στάθης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και όσοι βλέπουν μέσα από τον Alpha, μπορούν να το κάνουν αυτό, έχει υψηλότατη τηλεθέαση η κυρία Τσιμτσιλή, να τα λέμε κι αυτά».

