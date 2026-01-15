Αθώα κρίθηκε η Chiara Ferragni από τα δικαστήρια της Ιταλίας, βάζοντας τέλος στο θρίλερ του «Pandoro Gate». Μετά από δύο χρόνια ερευνών σχετικά με τις παραπλανητικές φιλανθρωπικές καμπάνιες και τη συνεργασία με την εταιρεία «Dolci Preziosi», η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως η γνωστή influencer δεν διέπραξε απάτη, αποκαθιστώντας τη φήμη της στη διεθνή αγορά.

Ξεπερνώντας τα όρια της showbiz, η δικαστική περιπέτεια της Chiara Ferragni για τις φιλανθρωπικές της καμπάνιες έλαβε διαστάσεις κοινωνικής κρίσης. Ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Ευρώπης και κεφαλή μιας ψηφιακής αυτοκρατορίας, η Ferragni είδε την υπόθεσή της να γίνεται το σημείο αναφοράς για τους κανόνες της αγοράς. Η κατάληξη αυτής της διαμάχης επαναπροσδιορίζει πλέον τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ brand και κοινού στον ψηφιακό κόσμο.

Τώρα, έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου που βαφτίστηκε «Pandoro Gate», το ιταλικό δικαστήριο αθωώνει τη Ferragni από τις κατηγορίες απάτης, κλείνοντας έναν κύκλο που συγκλόνισε τον κόσμο των social media και της διαφήμισης.

«Είμαι χαρούμενη που μπορώ να πάρω ξανά τη ζωή μου στα χέρια μου. Ένας εφιάλτης τελείωσε», δηλώνει στα μέσα η Ferragni, αμέσως μετά την απόφαση. «Ευχαριστώ τους δικηγόρους μου και όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο και με στήριξαν αυτά τα δύο χρόνια μέχρι σήμερα», συμπληρώνει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η αρχή της υπόθεσης τοποθετείται χρονικά στο 2022, όταν η Chiara Ferragni σύναψε συνεργασία με τη διάσημη ιταλική βιομηχανία ζαχαρωδών Balocco. Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η κυκλοφορία μιας limited edition συσκευασίας του παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού pandoro.

Το προϊόν, το οποίο ξεχώριζε χάρη στη ροζ συσκευασία του με το χαρακτηριστικό brand της Ferragni, είχε τιμή πώλησης περίπου 9 ευρώ. Αυτή η τιμή ήταν σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την κλασική, μη-branded εκδοχή του pandoro, γεγονός που από την αρχή δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με την αναλογία κόστους και της υποσχόμενης φιλανθρωπικής δράσης.

Η καμπάνια εκείνη είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού τα έσοδα θα στήριζαν παιδιά που υποβάλλονταν σε θεραπείες σε νοσοκομείο του Τορίνο. Το storytelling άγγιζε το συναίσθημα, ενεργοποιούσε την αλληλεγγύη και ενίσχυε την εικόνα της Ferragni ως socially responsible επιχειρηματία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Οι εισαγγελικές αρχές αποκάλυψαν ότι το νοσοκομείο είχε λάβει μόνο μία εφάπαξ δωρεά 50.000 ευρώ από την Balocco, ανεξάρτητα τις πωλήσεις του limited edition γλυκού. Την ίδια στιγμή, εταιρείες που συνδέονται με τη Ferragni φέρεται να αποκόμισαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από την εν λόγω καμπάνια.

Παρόμοιο μοτίβο φέρεται να ακολούθησε και σε branded πασχαλινά αυγά το 2021 και το 2022, ονόματι «Dolci Preziosi», όπου γινόταν επίκληση φιλανθρωπικών ή κοινωνικών σκοπών χωρίς σαφή ενημέρωση για το πώς ακριβώς κατευθύνονταν τα χρήματα.

Από μια γιορτινή καμπάνια στην ποινική δίωξη

Η εισαγγελική γραμμή βασίστηκε στο επιχείρημα της παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η προώθηση του προϊόντος καλλιέργησε την ψευδή πεποίθηση πως τα έσοδα από κάθε πώληση θα κατευθύνονταν απευθείας προς τον φιλανθρωπικό σκοπό. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το ποσό της δωρεάς ήταν προκαθορισμένο και ανεξάρτητο από τον όγκο των πωλήσεων, γεγονός που μετέτρεπε την κίνηση σε μια τυπική εμπορική συμφωνία και όχι σε μια αναλογική δράση αλληλεγγύης.

Η Chiara Ferragni αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ενήργησε καλόπιστα και βάσει των συμβολαίων με τους συνεργάτες της.

Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές προχώρησαν σε δίωξη για επιβαρυμένη απάτη. Ζητήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών τόσο για την ίδια όσο και για τον στενό συνεργάτη της, Fabio Damato.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, η επιβαρυμένη απάτη επισύρει ποινές από 1 έως 5 χρόνια φυλάκισης. Η Ferragni επέλεξε fast-track διαδικασία, που συνήθως οδηγεί σε μειωμένες ποινές. Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική απάτη και την αθώωσε.

Πρόστιμα ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες

Πριν καν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, οι ρυθμιστικές αρχές είχαν ήδη παρέμβει. Τον Δεκέμβριο του 2023, η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (AGCM) επέβαλε πρόστιμα ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες που ελέγχει η Ferragni για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η Balocco τιμωρήθηκε ξεχωριστά με €420.000.

Η Αρχή κατέληξε ότι η επικοινωνία της καμπάνιας δεν αποκάλυπτε ξεκάθαρα ότι η δωρεά ήταν σταθερή και ανεξάρτητη από τις πωλήσεις, δημιουργώντας παραπλανητική εικόνα για τον φιλανθρωπικό αντίκτυπο.

Η εικόνα της Ferragni δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, συνεργασίες «πάγωσαν», brands απομακρύνθηκαν και το προσεκτικά χτισμένο προφίλ της ως role model επιχειρηματία κλονίστηκε.

Η επόμενη μέρα για τη Chiara Ferragni

Παρά την τελική της δικαίωση από τα ιταλικά δικαστήρια στις 14 Ιανουαρίου 2026, το πλήγμα στην αξιοπιστία της Chiara Ferragni παραμένει βαθύ. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει πλέον είναι αν μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ακολούθους της και τους μεγάλους οίκους μόδας.

Αν και η Ferragni διατηρεί το στάτους ενός πανίσχυρου brand, καλείται να επιβιώσει σε μια ψηφιακή αγορά που έχει γίνει εξαιρετικά αυστηρή και δεν δείχνει καμία ανοχή σε σκιές που αφορούν την ηθική και τη διαφάνεια.

