Λίγο πριν τη μεγάλη τηλεοπτική πρεμιέρα, ο Πάνος Ιωαννίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα λαμπερό πάρτι στο εστιατόριό του στην Αθήνα. Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο αγαπημένος σεφ υποδέχτηκε την ομάδα του MasterChef και καλούς φίλους σε μια βραδιά γεμάτη γκουρμέ γεύσεις και ευχές. Κλείνοντας τα 50, ο Πάνος Ιωαννίδης έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους.

Φυσικά, από το πλευρό του δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τηλεοπτικοί του συνοδοιπόροι, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Οι τρεις τους, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του επετειακού MasterChef 10, βρέθηκαν εκτός πλατό, αλλά σε άκρως γιορτινή διάθεση, με πειράγματα και χαμόγελα να δίνουν και να παίρνουν.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, ειδικά σχεδιασμένη για τον Πάνο Ιωαννίδη. Πάνω της υπήρχε φιγούρα του ίδιου ντυμένου με τη χαρακτηριστική λευκή στολή του σεφ, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα. Εκεί, ανάμεσα σε ευχές και πειράγματα, αποκάλυψε ότι έκλεισε τα 50, με το κοινό να τον αποθεώνει.

Στιγμιότυπα από το πάρτι ανέβηκαν στα social media, τόσο από τον φωτογράφο Πάνο Γιαννακόπουλο όσο και από τον Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχηθεί δημόσια στον φίλο και συνεργάτη του.

