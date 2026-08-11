Στο Πήλιο περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών ο Πάνος Ιωαννίδης, έχοντας μαζί του τον τεσσάρων ετών γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef κρατά εδώ και χρόνια χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Παρότι διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, οι αναρτήσεις στις οποίες εμφανίζεται ο γιος του είναι σπάνιες και ιδιαίτερα διακριτικές.

Αυτή τη φορά, ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε μια μικρή εξαίρεση, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την καλοκαιρινή τους απόδραση στο Πήλιο.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, ο μικρός Κωνσταντίνος βρίσκεται στην ακροθαλασσιά, φορώντας μπλε μαγιό και μπλουζάκι, ενώ κοιτάζει προς τη θάλασσα.

«Εκεί που σταματά η στεριά, αρχίζει ο ορίζοντας. Τα ταξίδια είναι μπροστά μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο σεφ στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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Govastiletto.gr – Πάνος Ιωαννίδης: Η σπάνια φωτογραφία με το γιο του, Κωνσταντίνο και οι ευχές για την γιορτή του