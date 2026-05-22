Ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς ακολούθους του, μια από τις πιο τρυφερές, οικογενειακές στιγμές, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο γνωστός σεφ, που επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανέβασε μια σπάνια φωτογραφία μαζί με το μικρό του γιο, Κωνσταντίνο με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Στο στιγμιότυπο, πατέρας και γιος ποζάρουν σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, ανταλλάσσοντας βλέμματα γεμάτα τρυφερότητα.

Ο κριτής του MasterChef συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας… είναι πάντα οι πιο απλές», ενώ δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές του για τη γιορτή του μικρού του, προσθέτοντας hashtags γεμάτα αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή.

Ο κριτής του MasterChef έγινε πατέρας για πρώτη φορά τον Μάιο του 2022, κρατώντας μάλιστα την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, Τζο Κουτρουμάνου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

