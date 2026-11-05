Σε μια πολυσυζητημένη διαφωνία που συνεχίζει να απασχολεί την ελληνική showbiz πήρε θέση ο Πάνος Καλίδης, σχολιάζοντας την πρόσφατη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη σχέση του συνθέτη με τη διαχρονική μουσα του, θέλησε να υπογραμμίσει πόσο καθοριστική υπήρξε η ερμηνεία της Άννας Βίσση στη γιγάντωση και την τεράστια απήχηση που γνώρισαν τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

Μάλιστα, ο Πάνος Καλίδης χρησιμοποίησε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέροντας: «Ας κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με τη Σούλα Μπούλα, να δούμε αν θα έχει την ίδια απήχηση με την Άννα Βίσση».

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο τραγουδιστής έθεσε στο επίκεντρο μια διαφορετική διάσταση της δημόσιας αντιπαράθεσης: τη συμβολή του ερμηνευτή στην επιτυχία ενός τραγουδιού, πέρα από την αναμφισβήτητη αξία του δημιουργού του.

Άλλωστε, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν διαγράψει μια κοινή καλλιτεχνική πορεία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, δημιουργώντας τραγούδια που αγαπήθηκαν από διαφορετικές γενιές και εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε με αφορμή τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Νίκος Καρβέλας είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του τόσο για οικονομικά ζητήματα όσο και για την καλλιτεχνική κατεύθυνση της τραγουδίστριας, ενώ ακολούθησαν ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές.

govastiletto.gr -Πάνος Καλίδης: «Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα, δεν έχω κάνει update»