Η πρωτεύουσα και ειδικότερα τα νότια προάστια, όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο επίκεντρο των δυσκολιών, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ρέματα από την ένταση της βροχής. Πολλοί πολίτες έσπευσαν να μοιραστούν εικόνες και βίντεο στα social media, δείχνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και προειδοποιώντας για την επικινδυνότητα.

Την ώρα που η Αττική δοκιμαζόταν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Πάνος Καλίδης απέδειξε τι σημαίνει ανθρωπιά. Ο γνωστός τραγουδιστής, αψηφώντας τους πλημμυρισμένους δρόμους, βγήκε μπροστά για να προσφέρει βοήθεια σε όσους είχαν εγκλωβιστεί.

Ο τραγουδιστής μένει χρόνια στην περιοχή με την οικογένειά του και κάτι τέτοιο δεν έχουν ξαναντικρίσει τα μάτια τους.

Αψηφώντας τα ακραία φαινόμενα, ο Πάνος Καλίδης χρησιμοποίησε το τζιπ του για να διασχίσει τα νερά που είχαν καταπιεί τους δρόμους, διασφαλίζοντας την ασφαλή μετακίνηση όσων είχαν ακινητοποιηθεί. Η ηρωική του στάση απέναντι στην καταστροφή έγινε αμέσως viral, θυμίζοντας σε όλους τη δύναμη της έμπρακτης ανθρωπιάς.

Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ο τραγουδιστής:

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και περαιτέρω προβλήματα.

