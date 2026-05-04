Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» ο Πάνος Καλίδης μίλησε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του single με τίτλο «Κόλλημα». Ο δημοφιλής τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του, αναφερόμενος στην αφοσίωσή του στο τραγούδι και τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για το επάγγελμά του.

Παράλληλα, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον ρόλο της οικογένειας, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί τις σκέψεις του για τις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές και τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί σήμερα οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών.

«Βγήκε πριν ένα μήνα από τη Heaven Music. Μουσική, στίχοι Βασίλης Δήμας. Είναι ένα χαρούμενο κομμάτι, ένα κομμάτι που ταιριάζει με την κατάσταση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, είμαι καλά. Όμως επιφυλάσσομαι για το μέλλον με πολλή κλάψα, γιατί θα κινηθώ σε μονοπάτια καψούρας στο επόμενο τραγούδι», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Καλίδης.

«Η μεγαλύτερη μου καψούρα είναι η δουλειά μου. Μέσω της δουλειάς μου είμαστε καλά και εμείς στην οικογένεια. Τώρα τι θέλεις να σου πω, ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου; Είναι λογικό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

Σε αυτόν τον καιρό, ας πούμε, έχεις πει ότι πιστεύεις στους ρόλους άντρα-γυναίκας. Θα έλεγες ότι είσαι άντρας παλαιάς κοπής;

«Γιατί να υπάρχει παλαιάς κοπής και νέας κοπής… Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update που γίνεται στο κινητό, OK, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο; Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μα… κακία που μπορείς να κάνεις».

Αναφερόμενος στις στιγμές της ζωής του που τον άλλαξαν ως άνθρωπο, ο Πάνος Καλίδης εξομολογήθηκε: «Ο χαμός του πατέρα μου. Ο γάμος μου φυσικά με τη Λεάννα με άλλαξε, ο ερχομός των παιδιών μου. Με έκαναν να δω τη ζωή πιο υπεύθυνα».

