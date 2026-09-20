Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση του Πάνου Καλλίτση και της Ιλεάνας Λουδάρου έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας. Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη, ο καταξιωμένος hair stylist και make-up artist και η γνωστή δικηγόρος αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ο χωρισμός τους έγινε σε απόλυτα ήρεμο κλίμα, με το πρώην ζευγάρι –που πάντα διατηρούσε χαμηλούς τόνους και απέφευγε τη δημοσιότητα– να βάζει «βελούδινο» τέλος στην προσωπική του διαδρομή.

Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους είχαν γίνει ήδη από το 2018, με την Ιλεάνα να βρίσκεται εκτός showbiz και να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της Νομικής.

Αν και ο Πάνος Καλλίτσης συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με τα λαμπερότερα ονόματα της ελληνικής showbiz, διατηρώντας μια επαγγελματική πορεία συνδεδεμένη με τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος και η σύντροφός του επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους σχέση μακριά από τα βλέμματα του κοινού.

Πλέον, έπειτα από μία μακρόχρονη σχέση, οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Πριν από τη σχέση του με την Ιλεάνα Λουδάρου, η προσωπική ζωή του Πάνου Καλλίτση είχε απασχολήσει έντονα τα media εξαιτίας του δεσμού και του γάμου του με την Έλενα Χριστοπούλου.

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της κοινής τους ζωής γράφτηκε τον Ιανουάριο του 2016, όταν έπεσαν θύματα ένοπλης επίθεσης στο γκαράζ του σπιτιού τους στον Λυκαβηττό. Ο Πάνος Καλλίτσης είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, σε μία περιπέτεια που σημάδεψε και τους δύο. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, το 2017, ο γάμος τους έφτασε στο τέλος του, έπειτα από έξι χρόνια. Η Έλενα Χριστοπούλου έχει μιλήσει αργότερα δημόσια για εκείνη την περίοδο και για το πώς η τραυματική εμπειρία που είχαν ζήσει μαζί έφερε στην επιφάνεια πράγματα και συναισθήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ξεχωριστά.

govastiletto.gr – Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Πάνος Καλλίτσης