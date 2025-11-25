Ο Πάνος Καμμένος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, απάντησε, μεταξύ άλλων, και σε ερώτηση σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Πάνος Καμμένος είπε χαρακτηριστικά: «Έχω δει δύο φορές τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Δεν έχω κανένα λόγο για να βγάλω φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Εγώ έχω βγάλει πολλές φωτογραφίες στη ζωή μου. Είναι πολύ μελετημένη, επί 6 μήνες δούλευε τη συμφωνία για την ενέργεια. Χαίρομαι γιατί είναι μια πρέσβης που σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον Πρόεδρο Τραμπ, ήταν μέλος της οικογενείας του και συνεργάτης του».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε για την αλλαγή της εικόνας του και τον τρόπο που έχει καταφέρει να παραμείνει τα τελευταία χρόνια στα ίδια κιλά, δήλωσε: «Τρέχω ακόμα και πάω και γυμναστήριο και βέβαια δεν τρώω, όσο έτρωγα. Όπως ξέρεις, εγώ το έκοψα το στομάχι μου, άρα δεν πεινάω» και πρόσθεσε με χιούμορ: «Το θέμα είναι να γυμνάζεσαι και να μπορείς να κρατιέσαι. Είναι και το άγχος.».

Όταν ο Πάνος Καμμένος φωτογραφήθηκε δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Τον Ιανουάριο του 2025 ο Πάνος Καμμένος είχε φωτογραφηθεί δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε event της ομογένειας στην Ουάσινγκτον, με αφορμή την ορκωμοσία τότε του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία στο Instagram, έχοντας στο πλευρό του, τόσο τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όσο και τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη και σημείωσε στη λεζάντα: «Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Kammenos (@kammenos.panos) Να σημειώσουμε πως ο Πάνος Καμμένος παραμένει ενεργός στα πολιτικά δρώμενα και εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης, αν και δεν κατέχει πλέον κυβερνητικό ή βουλευτικό αξίωμα.

govastiletto.gr – Ο Πάνος Καμμένος μιλάει για την μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του – «Ήμουν 147 κιλά και τώρα 85!»