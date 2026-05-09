Η ολοκλήρωση της 20ετούς πορείας της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 8 Μαΐου δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον πολιτικό κόσμο, με την αποχώρησή της να γίνεται κεντρικό θέμα συζήτησης στα social media. Μια από τις πιο απρόσμενες παρεμβάσεις ήταν αυτή του Πάνου Καμμένου.

Αναλυτικότερα, αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος, παρά τις έντονες συγκρούσεις τους στο παρελθόν, θέλησε να πει δυο λόγια δημόσια για τη δημοσιογράφο.

«Σία, μπορεί να συγκρουστήκαμε, αλλά οφείλω να πω τώρα που κλείνει ο κύκλος σου ότι ήσουν πάντα μία κυρία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του.

Σία μπορεί να συγκρουστήκαμε αλλά οφείλω να πω τώρα που κλείνει ο κύκλος σου οτι ήσουν πάντα μία Κυρία pic.twitter.com/AAFYbTgyOW — Panos Kammenos (@PanosKammenos) May 8, 2026

Τι δήλωσε η Σία Κοσιώνη έξω από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ

«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή, είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι την μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου.

Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη για αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ. Στον άντρα μου ανακοίνωσα πρώτα την απόφαση και ευχαριστώ και εκείνον και όλη μου την οικογένεια. Δουλεύουμε πολλές ώρες, η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πολλές φορές και αυτά τα ζει και η οικογένεια μας. Θέλω πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω. Δεν ήταν διαθέσιμα τα αυτιά μου να ακούσω αυτά που λέγονταν, τα αυτιά μου και η καρδιά μου ήταν στους συναδέλφους μου που μου άνοιξαν την καρδιά τους.

Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη. Εγώ πραγματικά έχω εισπράξει αγάπη που μου φτάνει για μια ζωή. Δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα και αν γνώριζα δεν θα σας έλεγα, αλλά αλήθεια δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκουραστώ» είπε η Σία Κοσιώνη.

