Μια σπάνια βραδινή έξοδο πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες ο Πάνος Καμμένος μαζί με τη σύζυγό του, Ελένα Τζούλη.

Ο Πάνος Καμμένος, από την ημέρα που έχει αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, έχει αλλάξει πάρα πολύ εμφανισιακά, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη απώλεια κιλών.

Οι δυο τους έδωσαν το παρών στο 10ο Φιλανθρωπικό Gala της celebrity hairstylist Άννας Χάλαρη, το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 στο BARBAROSSA, ένα γκαλά που συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της τέχνης και της ιατρικής κοινότητας. Η εκδήλωση, που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό, επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική της κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας δομές και οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά και νέους με αναπτυξιακές διαταραχές.

Η Άννα Χάλαρη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες hairstylists της ελληνικής showbiz, υποδέχτηκε τους καλεσμένους της σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, συγκίνησης και αισιοδοξίας. Με παρουσίαση από την Έλενα Τσαβαλιά και live εμφάνιση του Γιώργου Γιαννιά, το gala δημιούργησε μια ζεστή και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό σκοπό της διοργάνωσης.

Με το πέρας της εκδήλωσης, η Άννα Χάλαρη δήλωσε: «Κάθε χρονιά, αυτό το gala μου θυμίζει πόσο μεγάλη δύναμη έχει η προσφορά όταν μοιράζεται. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές παιδιών που το έχουν πραγματικά ανάγκη.»

Δείτε τη σπάνια εμφάνιση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη.

Έλενα Τζούλη- Έλενα Τσαβαλιά

Πάνος Καμμένος- Άννα Χάλαρη -Έλενα Τζούλη

Η Έλενα Τζούλη παραμένει ενεργή δικηγόρος. Το 2025 συμμετείχε σε δίκες υψηλού προφίλ, όπως αυτή για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, εκπροσωπώντας τη μητέρα του θύματος.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2005 στην Ικαρία -τόπο καταγωγής της Έλενας Τζούλη- έχει αποκτήσει μαζί μία κόρη την Πολυτίμη-Δέσποινα, η οποία γεννήθηκε το 2012. Ο Πάνος Καμμένος έχει επίσης τρεις γιους από τον πρώτο του γάμο με την Πέγκυ Φιλίππου.

Ο πρώην Υπουργός πριν λίγο καιρό μιλώντας στην “Αυτοψία” είχε αναφερθεί στη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση και τα κιλά που έχασε με τη βοήθεια χειρουργικής επέμβασης.

«Έχω αλλάξει εντελώς τη ζωή μου, κάνω γυμναστική, ταξιδεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό, μένω αρκετό καιρό στις ΗΠΑ. Έκανα χειρουργείο γιατί έφτασα σε ένα σημείο να μην μπορώ να αναπνεύσω. Είχα φτάσει 147 κιλά. Τώρα είμαι 85 κιλά. Γυμνάζομαι αρκετά. Ουσιαστικά μου έκοψε το στομάχι, αλλά δεν ήταν μόνο η επέμβαση. Κάνω μια πιο φυσική ζωή, έκοψα το κρέας, τα ποτά και τα γλυκά. Κάνω γυμναστική κάθε μέρα, τρέχω, κάνω κολύμπι. Μια νέα ζωή.

Δεν είμαι αρνητής κρέατος, αν υπάρχει στο σπίτι θα φάω, αλλά δεν θα παραγγείλω μια μπριζόλα να φάω. Θεωρώ ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ο λόγος μακροβιότητας που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Τρώω πολύ μικρές ποσότητες. Πρωινό τρέξιμο και γυμναστική. Περπατώ δύο ώρες. Κάνω πιλάτες, γυμναστική με βάρη, τα πάντα.» είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων ο Πάνος Καμμένος.

Φωτογραφίες: papadakispress.gr

