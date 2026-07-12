Ο Πάνος Καμμένος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μαζί με τη 14χρονη κόρη του, Δέσποινα.

Ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κρατά συνήθως την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι κοινές εμφανίσεις με τα παιδιά του είναι περιορισμένες.

Στη φωτογραφία, πατέρας και κόρη εμφανίζονται χαμογελαστοί, σε μια χαλαρή στιγμή από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την ομοιότητά τους να είναι ιδιαίτερα εμφανής.