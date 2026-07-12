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Ο Πάνος Καμμένος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μαζί με τη 14χρονη κόρη του, Δέσποινα.

Ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κρατά συνήθως την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι κοινές εμφανίσεις με τα παιδιά του είναι περιορισμένες.

Στη φωτογραφία, πατέρας και κόρη εμφανίζονται χαμογελαστοί, σε μια χαλαρή στιγμή από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την ομοιότητά τους να είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Δείτε την φωτογραφία:

Ο Πάνος Καμμένος και η Έλενα Τζούλη παντρεύτηκαν στις 4 Ιουνίου 2005, ξεκινώντας μια κοινή πορεία που μετρά πλέον περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, ένα γιο και μια κόρη. Η κόρη τους, Πολυτίμη, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, ενώ ο γιος τους είχε γεννηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα.

Ο πρώην Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι συνολικά πατέρας πέντε παιδιών, αφού έχει αποκτήσει ακόμη τρία παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Πέγκυ Φιλίππου.

 

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