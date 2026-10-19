Την επιστροφή της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, σχολίασε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Η νέα εκπομπή της παρουσιάστριας θα ονομάζεται «For You» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», αναφέρθηκε στις επιλογές της Φαίης Σκορδά για τη νέα της τηλεοπτική ομάδα, εκφράζοντας τη δική του άποψη για τις αλλαγές στη σύνθεση του πάνελ.

Η άποψή του για την απουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι τα πρόσωπα που επέλεξε η παρουσιάστρια ταιριάζουν στο τηλεοπτικό της προφίλ, ενώ εκτίμησε πως η απουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου μπορεί να λειτουργήσει ανανεωτικά για εκείνη.

«Άκουσα και κάποιες απόψεις ότι δεν έκανε καλές επιλογές η Φαίη για το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά είναι οι επιλογές της, και είναι και στο προφίλ της, τώρα που δεν έχει και τον Ουγγαρέζο. Η Φαίη πάντα θέλει κάποιον για να γελάει, να περνάει ωραία. Νομίζω καλό είναι που δεν έχει τον Ουγγαρέζο για να ανανεωθεί και η Φαίη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν ο Πάνος Κατσαρίδης συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα.

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