Πάνος Κατσαρίδης: Ποια είναι η σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα τρεις μήνες μετά τη λήξη της συνεργασίας τους

Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, με τον δημοσιογράφο και θεατρικό παραγωγό να απαντά στα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό τόσο για το τηλεοπτικό του μέλλον, όσο και για τη λήξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο ίδιος διατηρεί μια στενή φιλία με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και μετά από 1 χρόνο συνεργασίας στο «Πρωινό», του ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου στο πάνελ, κάτι που προκάλεσε ερωτηματικά.

Συγκεκριμένα, ο Πάνος Κατσαρίδης όταν ερωτήθηκε για το τηλεοπτικό του μέλλον και για το αν έχει συμφωνήσει κάποια συνεργασία για φέτος, απάντησε: «Μου έγινε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση με τον Λάμπρο για ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, έκανα ραντεβού, απλά δεν έχει προχωρήσει. Μου φαίνεται περίεργο ότι μπορεί να μείνω εκτός τηλεόρασης, δεν με στενοχωρεί απαραίτητα, κάθε εμπόδιο για καλό. Μετά από μια τόσο έντονη χρονιά που είχα πέρυσι με τον Γιώργο και με το καθημερινό, ίσως έτσι πρέπει να γίνει».

Αναφερόμενος στη λήξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και για τη σχέση τους σήμερα, ο ίδιος αποκάλυψε: «Η συνεργασία με τον Γιώργο ήταν πολύ σημαντική για εμένα, δεν την έχω μετανιώσει ποτέ. Το τι έγινε ούτε εγώ ξέρω να στο πω ακριβώς, στεναχωρήθηκα. Δεν έχει καμία σημασία, ό,τι έγινε ας μείνει πίσω. Η σχέση μας ήταν πολύ πιο στενή πριν συνεργαστούμε, σίγουρα πέρασε την αμηχανία της. Είμαστε φίλοι, αυτό δεν αλλάζει. Αλίμονο αν χαλάνε οι συνεργασίες για τις δουλειές. Δεν έχουμε να λύσουμε τίποτα. Δεν ξέρω αν ήταν απόφαση του Γιώργου ή του καναλιού. Πάμε παρακάτω. Προφανώς ήθελαν να κάνουν κάποιες αλλαγές, τώρα λένε ότι είναι καλύτερα από ποτέ».

Όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε ότι τελικά ίσως οι συνεργασίες με τους φίλους του να μη βγαίνουν σε καλό, εκείνος είπε: «Ήταν ωραίες συνεργασίες με τους φίλους μου, είναι ευλογία, απλά να μπορείς να το διαχωρίσεις. Με τον Τσουρό θα συνεργαζόμουν ξανά με μεγάλη χαρά». Ερωτώμενος αν τον ενδιαφέρει να βρίσκεται μπροστά από την κάμερα, απαντά: «Θα ήθελα να κάνω κι άλλα πράγματα, στην εκπομπή του Λάμπρου για παράδειγμα ήταν backstage».

Μάλιστα, ανέφερε ένα σκηνικό που συνέβη το καλοκαίρι με γνωστή παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας: «Είπαν ότι κλαιγόμουν γιατί έχασα τη δουλειά μου και ότι είμαι κλαψιάρης. Την τηλεόραση δεν πιστεύω ότι την κάνει κάποιος από ψώνιο, ούτε επειδή δεν έχει τι να κάνει. Όχι, θέλω να δουλεύω. Έστειλα μήνυμα για δουλειά σε παρουσιάστρια και το έκανε φεϊγ βολάν, έλεγε ότι τον έδιωξαν από τον Λιάγκα και δεν έχει δουλειά».

Αναφερόμενος για το αν έχει στεναχωρήσει κόσμο με την κριτική και τον σχολιασμό του, τόνισε: «Υπάρχει καλλιτέχνης που δεν μου μιλάει, επειδή έκανα σχόλιο, έχω στεναχωρήσει ανθρώπους που δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω, αλλά από την άλλη έχω πει αλήθειες». Τέλος, για τον αν θα έκανε τη δική του εκπομπή, απαντά: «Δεν έχω φιλοδοξία να κάνω δική μου εκπομπή. Μου αρέσει το πάνελ, μου αρέσει ο σχολιασμός, μπορώ να κάνω μία συνέντευξη. Αυτό, δεν έχω μεγάλες φιλοδοξίες».

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