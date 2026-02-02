Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε το Σάββατο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να τιμήσουν τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία και της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Οι εμφανίσεις τους στην «Πύλη Αξιού» απέκτησαν έντονο συναισθηματικό φορτίο, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων.

«Ξέρω ότι ότι δεν είναι κατάλληλος χώρος, όμως όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τις ψυχές που χάθηκαν. Θα ήθελα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά και τις πέντε μανούλες που έφυγαν» είπε ο Πάνος Κιάμος στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

«Ενός λεπτού σιγής για αυτές τις ψυχές, να τις αναπαύσει ο Χριστός και όσοι είναι τραυματίες να γίνουν καλά και να είναι σύντομα κοντά μας» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Πάολα ύψωσε τη γροθιά της έχοντας ως φόντο τις φωτογραφίες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

govastiletto.gr -«Καλό σου ταξίδι, μανούλα μου»: Ο Πάνος Κιάμος θρηνεί την απώλεια της μητέρας του