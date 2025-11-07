Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

O Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Στην Αγκαλιά του Φάνη”, το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου και περιέγραψε στον Φάνη Λαμπρόπουλο ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη σε ταξίδι του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Καταρχάς δεν μπορείς να τσακωθείς με τον Κωνσταντίνο. Εγώ δεν μπορώ να τσακωθώ με τον Κωνσταντίνο. Δεν είμαι αρκετά σημαντικός για τον Κωνσταντίνο για να τσακωθεί μαζί μου» είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης με χιουμοριστική διάθεση και συμπλήρωσε:

«Θες να ακούσεις την ιστορία για τον Αργυρό; Όταν ο Κωνσταντίνος πρωτοήρθε στο The Voice, είχαμε κάποιες φιλικές σχέσεις. Έναν καφέ που είχαμε πιει στο Κολωνάκι. Επειδή μας έδεσε αυτή συνεργασία, προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε αυτήν την φιλία. Κάποια στιγμή μας έκανε ένα ταξίδι δώρο ο κύριος Acun και όπως μας έχει πάει σε μια πανέμορφη παραλία, η οποία έχει πρόσβαση μόνο μέσω νερού, εγώ θαυμάζω το τοπίο και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω τον φίλο μου να είναι στο κινητό και του λέω: ‘Καλά δεν (εντυπωσιάζεσαι);’ Και μου κάνει: ‘Ε…’ κοιτώντας πάλι το κινητό».

Ο Πάνος Μουζουράκης συμπλήρωσε ότι: «Εντυπωσιάζομαι από την έλλειψη του δικού του ενθουσιασμού. Χτυπάει το τηλέφωνό του και ήταν ο CEO μιας μεγάλης Ευρωπαϊκής εταιρείας και γυρνάω ταπεινά αλλά με έναν θαυμασμό ζήλιας και του λέω: ‘Πρέπει να είμαι ο πιο φτωχός σου φίλος, ε;’ και μου λέει: ‘Ναι, αλλά έχεις ψυχή’. Την ίδια βραδιά η βάρκα που θα μας έπαιρνε για να μας πάει στο σκάφος, το οποίο θα μας έπαιρνε για να μας πάει στο ξενοδοχείο που μέναμε, ήταν λίγο πιο κοντή από το σκάφος. Εγώ φορούσα ένα τσαντάκι και την ώρα που πατάω πάνω στο σκαλοπάτι για να ανέβω πάνω στο σκάφος έσκυψα μπροστά και έφυγε το πορτοφόλι στα 15 μέτρα βάθος στις 12:00 το βράδυ. Παθαίνω ένα σοκ».

«Κατεβαίνουμε στο ξενοδοχείο και εκείνη την ώρα έπαιζε μουσική μια μπάντα σε ένα μπαράκι δίπλα. Λέω στον Κωνσταντίνο: ‘Θα έρθεις να με κεράσεις μια μπίρα;’ και μου λέει: ‘Μην ανησυχείς. Πάω μέχρι το δωμάτιο και σε πέντε λεπτά επιστρέφω’. Δεν ήρθε ποτέ. Αλλά δεν τσακωθήκαμε!» είπε καταληκτικά ο τραγουδιστής.