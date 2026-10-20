Τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν την αθώωση του πατέρα Αντωνίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων εξέφρασε ο Πάνος Μουζουράκης. Ο γνωστός τραγουδιστής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε τη δικαστική απόφαση που αφορούσε τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» σε Πωγωνιανή και Κόνιτσα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη δημοσιογραφική κάλυψη. Παράλληλα, στηλίτευσε τη διαφορά στην προβολή που λαμβάνουν οι καταδίκες σε σχέση με τις αθωώσεις, θέτοντας παράλληλα τους προβληματισμούς του για τις αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις γύρω από τον ιδρυτή της οργάνωσης.

Η ανάρτηση του Μουζουράκη για τον πατέρα Αντώνιο

«Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται; Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης.

Να σημειωθεί πως η ομόφωνη αθωωτική απόφαση αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που εξετάστηκε στα Ιωάννινα. Μαζί με τον πατέρα Αντώνιο αθωώθηκαν και οι δύο συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι εργάζονταν στις δομές της οργάνωσης. Στη δίκη εξετάστηκαν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για σωματικές βλάβες ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία, ενώ στον ιερέα αποδιδόταν ηθική αυτουργία.

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις, με την απόφαση να είναι σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν και ζήτησαν να λάβει η αθώωση αντίστοιχη δημοσιότητα με εκείνη που είχαν λάβει οι καταγγελίες.

Η προσωπική τους σχέση και η κατάθεση υπεράσπισης

Η δημόσια στήριξη του Πάνου Μουζουράκη στον πατέρα Αντώνιο δεν είναι καινούργια. Ο τραγουδιστής έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου» υπήρξε πνευματικός του.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε ξεκαθαρίσει ότι η επικοινωνία τους συνεχιζόταν, παρά τις εξελίξεις στην υπόθεση. Έναν χρόνο αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, εμφανίστηκε στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης, περιγράφοντας όσα είχε δει ο ίδιος κατά τις επισκέψεις του σε δομές και κατασκηνώσεις της οργάνωσης.

Στην κατάθεσή του είχε μιλήσει για τη θετική εικόνα που είχε σχηματίσει από την επαφή του με τα παιδιά και τον ιερέα. Είχε επίσης εκφράσει την εμπιστοσύνη του προς τον πατέρα Αντώνιο, δηλώνοντας ότι θα εμπιστευόταν την κόρη του στη συγκεκριμένη δομή.

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