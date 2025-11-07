Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», με τον Φάνη Λαμπρόπουλο βρέθηκε ο Πάνος Μουζουράκης. Ο γνωστός τραγουδιστής έδωσε μία εφ’όλης όλης της ύλης συνέντευξη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το κομμάτι της οικογένειας καθώς ο ίδιος αποφεύγει να μιλάει δημόσια για την προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός τραγουδοποιός και coach στο The Voice μίλησε για τον γάμο του με την Μαριλού Κόζαρη και τα δυο τους παιδιά ενώ αποκάλυψε πως η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του.

«Η κόρη μου είναι 2 ετών και ο μικρός είναι 5 μηνών. Με την κόρη μου τα λέμε πάρα πολύ. Τώρα με το δεύτερο παιδί κατάλαβα ότι είναι τρομερή διαφορά την προσοχή που παίρνουν το πρώτο με το δεύτερο. Μετά έχεις και το άγχος μη ζηλέψει και το πρώτο παιδί, οπότε δίνεις περισσότερη βάση εκεί και το δεύτερο είναι στον αυτόματο», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.

«Ο γιος είναι ο μπαγάσας, φανταστικός, είναι χαμογελαστός. Σαν να μην σου κρατάει κακία, σου σκάει και ένα χαμόγελο σου κάνει έκρηξη ντοπαμίνης», εξομολογήθηκε ο Πάνος Μουζουράκης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ποια γυναίκα θα γίνει η νονά του γιου του.

«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι συμπαραστέκονται», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Δεν έλειψε, βέβαια, και το χιούμορ, καθώς ο τραγουδιστής αποκάλυψε πώς προέκυψε το όνομα του μικρού, αλλά και τις… ευφάνταστες ιδέες που είχαν με τη σύζυγό του: «Το όνομα της Ευελένης προέκυψε από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, Ευάγγελος και Ελένη. Ο μικρότερος έχει επίσης δύο ονόματα, από τον πατέρα του πεθερού μου και έχει και του παππού, δηλαδή Γεώργιος και Παναγιώτης. Οι επιλογές μας ήταν Γιωργιώτης, Γιωργόπανος και… Πανόγιωργας. Αν θέλει να κάνει καριέρα έχει σαν επιλογή και το “Γιώργος”. Η Έλενα μπορεί να πει και… Μιχαήλ στην κολυμπήθρα».

