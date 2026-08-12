Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη, έχοντας φυσικά μαζί τους τα δύο παιδιά τους.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και αυτή την περίοδο έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγοντας να χαλαρώσει και να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η Μαριλού Κόζαρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους ημέρες, αποκαλύπτοντας μερικές από τις όμορφες στιγμές που έχουν μοιραστεί μέχρι τώρα.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, το ζευγάρι απολαμβάνει τις βουτιές και τις βόλτες με το σκάφος, ενώ δεν λείπουν οι οικογενειακές στιγμές γύρω από το τραπέζι. Παράλληλα, υπάρχουν και πιο προσωπικά στιγμιότυπα από τις χαλαρές ώρες που περνούν οι δυο τους.

Οι διακοπές τους, μάλιστα, είχαν και μια ξεχωριστή συνάντηση, καθώς στην ίδια παρέα βρέθηκαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας.

Οι δύο παρέες φαίνεται πως πέρασαν όμορφες στιγμές μαζί, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, τις καλοκαιρινές βόλτες και την ανεμελιά των διακοπών.

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