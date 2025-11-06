Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη έγιναν, πριν από περίπου έξι μήνες, γονείς για δεύτερη φορά και έκτοτε πέρα από τις εμφανίσεις του τραγουδιστή στο The Voice και στα live του, οι δυο τους έμειναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όμως, πριν από μερικά 24ωρα, ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr τους εντόπισε στο Bios, όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της παράστασης «Οι ερωτευμένοι», με τους δυο τους να μην αποφεύγουν την κάμερα.

Πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, ενώ φωτογραφήθηκαν στη συνέχεια και με την ηθοποιό Μελία Κρέιλινγκ. Ο τραγουδιστής, παρόλο που μας έχει συνηθίσει σε εκκεντρικές εμφανίσεις, επέλεξε αυτή τη φορά ένα απλό γαλάζιο πουκάμισο και ένα σκούρο παντελόνι, ενώ η αγαπημένη του έκανε μια πολύ κομψή εμφάνιση με τζιν παντελόνι, πουκάμισο και καρό σακάκι.

Δείτε φωτογραφίες:

