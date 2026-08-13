Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βρέθηκαν σε ένα από τους πιο ατμοσφαιρικούς και γραφικούς προορισμούς των Κυκλάδων, την όμορφη Κίμωλο, αφήνοντας για λίγο πίσω τις αυξημένες υποχρεώσεις της πρωτεύουσας.

Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια, αφιέρωσε τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές στα δύο του παιδιά, την Ευελένη και τον μικρό Γιώργο-Παναγιώτη, απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης.

Η Μαριλού Κόζαρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την απόδρασή τους. Οι εικόνες περιλαμβάνουν εξορμήσεις με σκάφος στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, ατελείωτο παιχνίδι στην άμμο με τα μικρά τους και χαλαρές βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Στην παρέα τους βρέθηκε και η καλή τους φίλη Τόνια Σωτηροπούλου, με όλους μαζί να απολαμβάνουν την κυκλαδίτικη φιλοξενία και τις καλοκαιρινές βουτιές.

Παράλληλα με τις οικογενειακές στιγμές, ο Πάνος Μουζουράκης και η σύζυγός του ξέκλεψαν χρόνο για τους δυο τους, απολαμβάνοντας ρομαντικές βόλτες με τη μηχανή στο νησί. Το ζευγάρι δείχνει πιο ευτυχισμένο και ανανεωμένο από ποτέ, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα ακόμα ξεχωριστό καλοκαίρι της κοινής του πορείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marilou P. Kozaris (@kmarilou_)

govastiletto.gr – Πάνος Μουζουράκης: Η συνάντηση με Μαραβέγια και Σωτηροπούλου