Ο Πάνος Μουζουράκης και η σύζυγός του, Μαριλού Κόζαρη, το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Μαΐου, βάφτισαν τον γιο τους. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στη Φθιώτιδα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια.

Ο γιος του ζευγαριού πήρε δύο ονόματα: Γεώργιος και Παναγιώτης και οι νονοί ήταν τρεις, η Αλίκη Παπανικολάου, ο Λεωνίδας Σκουλικάρης και η Έλενα Παπαρίζου, με την οποία το ζευγάρι διατηρεί στενή φιλική σχέση.

Το όνομα Γιώργος δεν επιλέχθηκε τυχαία, αφού έτσι λέγεται ο πατέρας της Έλενα Παπαρίζου, ενώ έτσι λεγόταν και ο παππούς και ο προπάππους του παιδιού.

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, με ένα κοριτσάκι, την Ελένη και ένα αγοράκι που μόλις βαφτίστηκε.

Το παρών στη βάφτιση έδωσαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας με τον οποίο ο Πάνος Μουζουράκης διατηρεί μακροχρόνια φιλία.

Στα τέλη Μαΐου 2023, ο μουσικός και κριτής του The Voice επισημοποίησε τη σχέση του με τη φαρμακοποιό στην Αίγινα, σε έναν γάμο που συζητήθηκε, ενώ λίγο καιρό μετά, υποδέχτηκε την κόρη του.

Ο Πάνος Μουζουράκης έχει δηλώσει ότι η Μαριλού Κόζαρη «τον έκανε ευτυχισμένο» και πως η σχέση του μαζί της σηματοδότησε το κλείσιμο ενός προσωπικού κύκλου και την έναρξη μιας πιο ήρεμης φάσης στη ζωή του.

