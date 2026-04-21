Ο Πάνος Μουζουράκης το βράδυ Δευτέρας 20 Απριλίου βρέθηκε σε πρεμιέρα κινηματογραφικής ταινίας στο κέντρο της Αθήνας κι έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών που ήταν εκεί για να καλύψουν την πρεμιέρα.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε για τη βάφτιση του γιου του, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι εκτός Αθηνών και κατά πάσα πιθανότητα στην Αίγινα.

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου. Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουνε τρεις νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας… είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου» ανέφερε ο Πάνος Μουζουράκης.

«Δεν μας έχουν ενημερώσει για το Voice. Αυτό θα σας το πούνε και οι πιο παλιοί συνάδελφοι, ότι μας ενημερώνουν μία βδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ο Akylas ήταν στην ομάδα μου! Γενικότερα, φέτος με τη Eurovision, μπράβο στον Akyla και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν απ’ το διαγωνισμό» συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

