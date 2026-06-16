Συναυλία στην Τεχνόπολη έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου ο Πάνος Μουζουράκης κι έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών που ήταν εκεί.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που πρόσφατα βάφτισε το δεύτερο παιδί του στη Φθιώτιδα μίλησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό στην καθημερινότητά του.

Συγκεκριμένα ο Πάνος Μουζουράκης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του, απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν αγχώνεται πριν βγει στη σκηνή. Ο ίδιος εξήγησε, πως το τελευταίο διάστημα έχει έρθει αντιμέτωπος με κρίσεις πανικού.

«Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα, δεν χρειάζεται να βγω στη σκηνή για τις πάθω. Σίγουρα όμως η ένταση της σκηνής μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσει». Στη συνέχεια, ο Πάνος Μουζουράκης παραδέχτηκε ότι όταν βρίσκεται στο κοινό η οικογένειά του, έχει άγχος: «Έχω άγχος που θα είναι η οικογένειά μου στο κοινό της συναυλίας, αλλά είμαι χαρούμενος και αγχωμένος. Η γυναίκα μου, μου κάνει μερικές φορές κάποιες παρατηρήσεις για τα τραγούδια και την παίρνω στα υπόψιν μου» είπε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

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