Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει για 21η ημέρα την απεργία πείνας στην Πλατεία Συντάγματος, μίλησε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου για τον υπεράνθρωπο αγώνα που δίνει εκείνος, απαιτώντας από την κυβέρνηση την εκταφή του γιου του, που “χάθηκε” στην τραγωδία των Τεμπών και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για να εξακριβωθεί η αιτία του θανάτου του.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr