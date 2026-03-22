Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, εξαπέλυσε σοβαρή καταγγελία κατά της ΕΛ.ΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό του Open.

Συγκεκριμένα, ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι κατά την παραμονή του στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, έγινε αντιληπτό ότι αστυνομικοί επιτηρούσαν στενά κάθε του βήμα μέσα στο κτίριο.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι όταν μετακινήθηκε για να καπνίσει, αντιλήφθηκε πως ένα άτομο τον ακολουθούσε και βρισκόταν διαρκώς κοντά του, ενώ λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τα άτομα που τον παρακολουθούσαν έγιναν δύο. Ο ίδιος σημείωσε πως, όταν ρώτησε έναν από τους αστυνομικούς για το λόγο της παρακολούθησης, εκείνος του απάντησε ότι ενεργεί κατόπιν εντολών «από πάνω».

Στην ίδια σοβαρότατη καταγγελία, προχώρησε η συνήγορος συγγενών θυμάτων στη δίκη των Τεμπών και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με βίντεο που ανέβασε η ίδια και ο Πάνος Ρούτσι στα social media.

Στο βίντεο που τράβηξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αρχικά ο άνδρας ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι τον έβγαλε φωτογραφία, με τις εξηγήσεις του να μην είναι ιδιαίτερα πειστικές. Μάλιστα, ένας δεύτερος αστυνομικός λέει στην αρχή του βίντεο του: «Έλα, δεν σε έβγαλε βίντεο», θέλοντας να τον απομακρύνει από το σημείο όπου καταγράφει τη σκηνή η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια του βίντεο, ο ίδιος άνδρας αρνείται πως είχε «εντολές από πάνω», για να ακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, ενώ κοιτάζει απαξιωτικά το κινητό του, θέλοντας να μην απαντήσει.

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη ξεκινά στη Λάρισα, σε ένα κλίμα έντασης και αυστηρών μέτρων ασφαλείας, που θυμίζουν φρούριο. Οι καταγγελίες για αστυνομικούς με πολιτικά που κινούνται ανάμεσα στους συγγενείς και τους νομικούς εκπροσώπους προσθέτουν ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στη διαδικασία. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, αφού οι δικαστικές διαδικασίες αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη διαφάνεια, ενώ η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προμηνύει μια σκληρή νομική και πολιτική μάχη εντός και εκτός των αιθουσών.

govastiletto.gr – Πάνος Ρούτσι: Διασκέδασε στην Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»