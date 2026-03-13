Πάνος Σόμπολος: «Λύγισε» μιλώντας για την απώλεια της συζύγου του – «Είναι τσάκισμα! Δεν φεύγει από μέσα σου»

Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, ο άνθρωπος που έχει αφήσει εποχή στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια στη διαδικτυακή εκπομπή “Status“ για τον χαμό της συζύγου του, Τζένης, η οποία έφυγε το 2007 από τη ζωή.

«Είναι όντως πολύ σκληρό να καλείσαι να διαχειριστείς την απώλεια του ανθρώπου σου μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, τον πρώτο καιρό, είναι τσάκισμα. Όμως σιγά σιγά, με την πάροδο του χρόνου… Οι παλιοί έλεγαν πως “ο χρόνος είναι γιατρός σ’ αυτές τις περιπτώσεις” και το διαπίστωσα και ‘γώ. Αλλά δεν φεύγει από μέσα σου, δεν την ξεχνάω ποτέ την Τζένη» είπε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στην αποβιώσασα σύζυγό του, καθώς στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί κι άλλες φορές δημόσια για το ήθος της και για το πόσο “βράχος” στάθηκε στην οικογένειά του.

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε ότι λόγω της δουλειάς του, αναγκαζόταν πολύ συχνά να εγκαταλείπει την οικογένεια και τους φίλους του, όλα θυσιασμένα στον βωμό της ενημέρωσης. «Την εκτιμούσαν όλοι και την είχαν όλοι πολύ ψηλά. Αυτή ήταν ο βράχος, ο οικογενειάρχης, γιατί δυστυχώς η δουλειά που έκανα δεν ήταν… Μόνο έχασα στιγμές; Ένα κάρο χασούρες, που λέμε. Ένα κάρο τέτοια περιστατικά. Φαντάσου, πόσες φορές πήγαμε στο χωριό μας και με γύρισαν πίσω γιατί συνέβη το ‘τάδε περιστατικό’… Πόσες φορές πήγα σε ταβέρνα με φίλους και συγγενείς και τους παρατούσα γιατί συνέβη περιστατικό και έπρεπε να φύγω. Έπρεπε εκείνη την ώρα να πάω στον τόπο. Δεν έχω μετανιώσει, έτσι έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αυτή ήταν η δουλειά μου».

