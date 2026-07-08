Ο Πάνος Τελάλης, μετά τη νίκη του στον μεγάλο τελικό του MasterChef μίλησε στο περιοδικό ΟΚ!, και μεταξύ άλλων, έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας παράλληλα πού σχεδιάζει να επενδύσει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ που κέρδισε.

«Δεν ονειρευόμουν να γίνω μάγειρας. Πιο μικρός ήθελα να γίνω μπάρμαν. Δεν μαγείρευα από παιδί, ούτε -όπως λένε πολλοί- ότι έμαθαν να μαγειρεύουν πλάι στη γιαγιά τους. Πρώτη φορά μαγείρεψα στη σχολή μαγειρικής. Έγινα μάγειρας κατά τύχη. Παράλληλα με τη σχολή, είχα πιάσει δουλειά σε ένα εστιατόριο ως λαντζομάγειρας και στο πρώτο σέρβις στην κουζίνα ενθουσιάστηκα», δήλωσε ο Πάνος Τελάλης.

«Πάντα ονειρευόμουν να πάρω μέρος στο παιχνίδι. Θυμάμαι το έβλεπα και έλεγα: “Και εγώ θέλω να γίνω ΜasterChef”. Τελικά με παρακίνησαν οι φίλοι μου, το ήθελα κι εγώ πολύ και έστειλα την αίτηση. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι δοκιμασίες, τα mystery boxes και τα τεστ δημιουργικότητας. Με ιντρίγκαραν κυρίως τα μαγειρικά κουίζ, να δημιουργήσω για παράδειγμα ένα πιάτο με 10 υλικά, χωρίς να γνωρίζω από πριν ποια είναι», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο 29χρονος νικητής.

Στην ερώτηση για το αν έχει σκεφτεί πού θα επενδύσει τις 100.000 ευρώ που κέρδισε, απάντησε: «Ονειρεύομαι στο μέλλον να ανοίξω το δικό μου εστιατόριο. Αρχικά, όμως, θέλω να αναλάβω μαγαζιά και να ασχοληθώ με διάφορα άλλα που έχω στο μυαλό μου. Επίσης, θέλω πολύ να πάω διακοπές. Τότε θα τελειοποιήσω ουσιαστικά τις ιδέες μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MasterChef GR (@masterchefgr)

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