Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026, αφού στον τελικό που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη του, ο νέος MasterChef βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου μίλησε για την εμπειρία του στο μαγειρικό διαγωνισμό, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα συναισθήματά του μετά τη μεγάλη επιτυχία.

«Η καρδιά κόντεψε να σπάσει, όπως όλων όσων ήμασταν εκεί. Μου έλειπε πάρα πολύ, δεν άντεχα άλλο έξι μήνες. Πέρασα όλα τα στάδια. Ήταν πολύ δύσκολο, μου έλειπε. Είχα ένα προαίσθημα και ήμουν σίγουρη από την πρώτη στιγμή από την οντισιόν ότι θα κάνω να τον δω μέχρι το τέλος».

Όπως αποκάλυψε, θα ξεκινήσει με τις καλοκαιρινές διακοπές του, ενώ στη συνέχεια σκέφτεται να ανοίξει το δικό του εστιατόριο.

«Στις διακοπές που θα κάνω θα σκεφτώ πώς πρέπει να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Θέλω πολύ να έχω τη δική μου επιχείρηση, το δικό μου εστιατόριο. Έλειπα 9 χρόνια από την Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύγω», είπε ακόμη ο Πάνος Τελάλης στο πρωινό του Star.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Πάνος Τελάλης: Ποιος είναι ο νικητής του MasterChef 2026; – Η ζωή στο Άμστερνταμ και η εντυπωσιακή σύντροφος