Ο Πάνος Τελάλης, 29 ετών, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από εννέα χρόνια ζωής και εργασίας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο: να κατακτήσει τον τίτλο του νικητή στο MasterChef 10. Και τα κατάφερε!

Ο Πάνος Τελάλης κατέκτησε τον μεγάλο τίτλο του νικητή του MasterChef 2026, απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, κερδίζοντας παράλληλα το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

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Ποιος είναι ο Πάνος Τελάλης

Τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στο Άμστερνταμ, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στη γαστρονομία, δουλεύοντας ως επαγγελματίας μάγειρας και φτάνοντας στη θέση του Chef de Partie στο εστιατόριο MOS.

Πριν ακολουθήσει τον δρόμο της μαγειρικής, είχε ασχοληθεί επαγγελματικά και με τον χώρο του bartending, κάτι που του έδωσε διαφορετικές παραστάσεις από τον χώρο της εστίασης.

Η απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα ήρθε μετά από σχεδόν εννέα χρόνια στο εξωτερικό, με ξεκάθαρο στόχο: να διεκδικήσει τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Telalis 🍒 (@panos.telalis)

Στο παιχνίδι παρουσιάστηκε από την αρχή ως χαρακτήρας με ειλικρίνεια και ένταση, ενώ ο ίδιος αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι αγχώδης, αλλά έχει μάθει μέσα από τη δουλειά του στην κουζίνα να λειτουργεί με περισσότερη πειθαρχία και οργάνωση.

Στις auditions του MasterChef ξεχώρισε με ένα απαιτητικό πιάτο που περιλάμβανε φιλέτο μπαρμπούνι και ραβιόλι λάχανου γεμιστό με ταρτάρ γαρίδας.

Προσωπική ζωή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Στην προσωπική του ζωή, σημαντικό ρόλο παίζει η σύντροφός του, Μαλαματένια Παλατσίδη, η οποία λειτουργεί ως αυστηρή κριτής των πιάτων του, κάτι που ο ίδιος θεωρεί πολύτιμο για την εξέλιξή του στην κουζίνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Το ζευγάρι φαίνεται πολύ ερωτευμένο, ενώ στον λογαριασμό του στο Instagram υπάρχουν πολλές κοινές φωτογραφίες και βίντεο, γεμάτα αγκαλιές και τρυφερές στιγμές. Η Μαλαματένια είναι μία εντυπωσιακή κοπέλα με αναλογίες μοντέλου και ασχολείται επαγγελματικά με το Instagram, κάνοντας διαφημίσεις προϊόντων και με το styling.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

govastiletto.gr -MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής που κέρδισε τις 100.000 ευρώ