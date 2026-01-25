Πάνος Βλάχος: Χώρισε με την σύντροφό του, Νατάσα Εξηνταβελώνη ύστερα από 2 χρόνια σχέσης

Ένας νέος χωρισμός «βόμβα» έσκασε χθες, Σάββατο 24/1 στην ελληνική showbiz, αφού o Πάνος Βλάχος και η Νατάσα Εξηνταβελώνη τράβηξαν χωριστούς δρόμους, ύστερα από 2 χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι χώρισε στο τέλος του καλοκαιριού, με την ταλαντούχα ηθοποιό να τα «μαζεύει» και να αποχωρεί από το σπίτι του ηθοποιού στη Βούλα. Η σχέση τους κράτησε δύο χρόνια περίπου και χαρακτηρίστηκε από πολλά σκαμπανεβάσματα. Ωστόσο, κατάφερναν πάντα να ξεπερνούν τα προβλήματά τους και να παραμένουν μαζί. Όμως, ο χωρισμός αυτή τη φορά, ήταν μονόδρομος.

Ως ζευγάρι, οι κοινές εμφανίσεις τους ήταν ελάχιστες, αφού κρατούσαν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φλας. Τον Απρίλιο του 2025 ο Πάνος Βλάχος έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της αγαπημένης του στο Θέατρο Βασιλάκου – Μαριάννα Τόλη, όπου ανέβηκε στη σκηνή με τον καθηλωτικό μονόλογο του Βρετανού συγγραφέα Ντένις Κέλι «Girls & Boys».

Τον επόμενο μήνα, στα μέσα Μαΐου, έκαναν μια εμφάνιση, που συζητήθηκε έντονα, στην απονομή των βραβείων «Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» για τη σεζόν 2023-2024. Η Νατάσα Εξηνταβελώνη, η οποία ήταν ανάμεσα στις τέσσερις υποψήφιες για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη», συνοδευόταν από τον πατέρα της και το σύντροφό της, Πάνο Βλάχο.

Ο φωτογραφικός φακός τούς είχε απαθανατίσει και τους τρεις μαζί, εικόνα που έδειχνε ότι η σχέση τους πλέον έπαιρνε σοβαρή τροπή. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

govastiletto.gr – Πάνος Βλάχος – Νατάσα Εξηνταβελώνη: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά μαζί – Η δημόσια εμφάνισή τους στο θέατρο